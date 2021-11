Antisemitismus hat in Europa während der Corona-Pandemie offenbar zugenommen - vor allem im Netz.

Zu diesem Schluss kommt der Antisemitismusbericht der Europäischen Agentur für Grundrechte. Demnach sind immer wieder Verschwörungsmythen aufgekommen, die Juden für die Pandemie verantwortlich machen. Laut dem EU-Bericht wurde in Deutschland oft versucht so einen Zusammenhang zu konstruieren. In den ersten Monaten der Pandemie hätten 44 Prozent der registrierten antisemitischen Vorfälle mit Corona in Zusammenhang gestanden. Zum Beispiel auch Tschechien meldete eine Zunahme von Hassreden im Netz.

Für den Antisemitismusbericht wurden unter anderem offizielle Daten der EU-Mitgliedsländer ausgewertet. Die Fachleute gehen aber davon aus, dass längst nicht alle Vorfälle gemeldet wurden und das ganze Ausmaß deshalb unklar ist. Die EU-Kommission hatte Anfang Oktober eine Strategie gegen Antisemitismus vorgestellt. Sie will vor allem mehr gegen judenfeindliche Hassreden im Netz tun.