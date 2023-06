In der EU haben fossile Energien letztes Jahr weniger klimaschädliches Kohlenstoffdioxid (CO2) ausgestoßen.

Laut den Zahlen der Statistikbehörde Eurostat gelangten aus der Verbrennung fossiler Stoffe wie Öl und Kohle 2022 knapp 2,4 Gigatonnen CO2 in dei Luft - gegenüber dem Vorjahr ist das ein Rückgang von 2,8 Prozent.

Insgesamt gingen die Emissionen in 17 der 27 EU-Staaten zurück - am meisten in den Niederlanden, Luxemburg, Belgien und Ungarn. Deutschland hat es nur auf einen mittleren Platz geschafft - mit gut 3 Prozent weniger CO2. In Bulgarien und Portugal sind die CO2-Emissionen sogar angestiegen - um 12 bzw knapp 10 Prozent.

Ein Viertel aller CO2-Emissionen aus fossiler Energie in der EU kam 2022 aus Deutschland, dem bevölkerungsreichsten EU-Staat.

Der CO2-Ausstoß aus der Energienutzung ist ein großer Beschleuniger des Klimawandels. Laut Eurostat macht er in der EU drei Viertel der gesamten menschgemachten Treibhausgasemissionen aus.