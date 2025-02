In der EU dürfen in mehr Varianten Insekten in Lebensmitteln verarbeitet werden.

Eine neue Regel dazu gilt ab morgen (10.2): Lebensmitteln darf UV-behandeltes Insektenpulver beigemischt werden. Konkret geht es dabei um Pulver ganzer Larven des Mehlkäfers. Mehlkäfer an sich sind grundsätzlich schon als Lebensmittel zugelassen. Bei der neuen Zulassung geht es um die UV-Behandlung. Durch sie soll der Vitamin-D-Gehalt des Pulvers erhöht werden. Die UV-behandelten und dann zermahlenen Larven dürfen bisher nur von einer Firma in Frankreich vertrieben werden. Insekten dürfen schon seit längerem in der EU in Lebensmitteln verwendet werden. Hersteller müssen dafür aber eine Zulassung beantragen. Wenn Insekten in Lebensmitteln zugesetzt sind, muss das auf der Verpackung stehen. Insekten gelten als proteinreich und gehören in vielen Ländern zur ganz normalen Küche, zum Beispiel in Teilen von Südamerika oder Afrika. Sie sind auch recht nachhaltig, weil sie verhältnismäßig ressourcenschonend gezüchtet werden können.