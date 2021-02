Die EU-Gesundheitsbehörde ECDC zweifelt am Zusatznutzen von FFP2-Masken im Alltag.

Die in Stockholm sitzende Behörde teilte mit, der erwartete Mehrwert der universellen Verwendung von FFP2-Atemschutzmasken sei sehr gering.

Auch die Kosten und mögliche Nachteile sprächen gegen eine Empfehlung. Was für Nachteile das sein sollen, wurde laut der Deutschen Presse-Agentur nicht gesagt.

Die besonders dichten, aber teureren Masken sollen besser vor Schadstoffpartikeln wie Staub oder auch Aerosolen schützen. Sie werden mittlerweile oft anstelle normaler Alltagsmasken verlangt.

In Deutschland sind in Geschäften und in Bus und Bahn medizinische Masken Pflicht, also OP-Masken oder FFP2. Rund fünf Millionen Menschen hierzulande, die wenig Geld haben, sollen kostenlose Masken bekommen. Bisher wurden die Bezugsscheine aber noch nicht verschickt.