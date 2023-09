Einige können das erreichen, in dem sie einfach auf mehr Natur setzen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Analyse in der Fachzeitschrift Nature Climate Change. Darin wird aufgelistet, was Städte tun können, um allein durch mehr Grün, die CO2-Emissionen zu reduzieren - und zwar so deutlich, dass die Bilanz in etwa zehn Jahren ausgeglichen ist.

Urban Gardening und grüne Bürgersteige

Durch mehr Pflanzen können Städte etwa mehr CO2 binden. Bestimmte Anpassungen können laut den Forschenden aber auch das Verhalten der Menschen verändern, so dass sie zum Beispiel weniger heizen oder Auto fahren - beispielsweise durch schmalere Straßen und bessere Rad- und Fußwege. Außerdem schlagen die Forschenden urbane Landwirtschaft vor und durchlässige Bürgersteige, durch die Regenwasser in den Boden sickern kann.

Die Studie bezieht sich auf mehr als 50 europäische Großstädte: auch einige in Deutschland. Zum Teil schreiben die Forschenden konkret, welche Maßnahmen sich für bestimmte Städte besonders gut eignen würden. Für Berlin wäre es zum Beispiel die Begrünung von Gebäuden.