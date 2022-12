In Europa haben Waldbrände in diesem Sommer extrem viel Rauch in die Atmosphäre gebracht - und damit die Luftqualität schlechter gemacht.

Fachleute der Copernicus-Atmosphären-Überwachung haben ausgerechnet, dass die Brände so viel Ruß, Kohlenstoff und andere Schadstoffe verursacht haben wie seit 15 Jahren nicht. Dabei geht es um das EU-Gebiet und Großbritannien zwischen Anfang Juni und Ende August.

Laut den Forschenden sind die Emissionen dieses Jahr so besonders hoch gewesen, weil unter anderem die Hitzewellen länger gedauert und intensiver geworden sind und das mit einer allgemeinen Trockenheit auf dem Kontinent zusammenkam. In Frankreich, Portugal und Spanien war der Anstieg demnach am höchsten. Weltweit sind nach den Copernicus-Analysen die Emissionen durch Waldbrände aber gesunken - weil es in den tropischen Savannen weniger gebrannt hatte.

Der Dienst misst per Satellitenbeobachtung die aktiven Brände, und an ihrer Intensität lässt sich die Menge an Kohlenstoff schätzen.