Kostenloses Trinkwasser in Restaurants - das ist in einigen Ländern wie Neuseeland zum Beispiel schon Standard.

Jetzt soll das kostenlose Wasser auch in Europa Gesetz werden - wenn es nach dem Willen der EU-Kommission geht. Sie will auch mehr öffentliche Trinkbrunnen und Wasserzapfstellen einrichten, wie sie etwa in Italien üblich sind.

Dem EU-Vorschlag stimmt grundsätzlich auch Bundesumweltministerin Svenja Schulze zu. In Brüssel sagte sie, dass an dem Papier nur noch Kleinigkeiten geändert werden müssten.

Mit der Initiative will die Kommission auch erreichen, dass die Menschen mehr Wasser aus dem Hahn trinken, statt aus Plastikflaschen. So will sie Müll reduzieren.

Das Europaparlament hat dem schon zugestimmt. Jetzt müssen sich Parlament und die Staaten noch auf die Details einigen.