In Europa waren letztes Jahr viele Menschen mit teils extremen Wetterbedingungen und ihren Folgen konfrontiert.

"Immer mehr Menschen in Europa sterben einen Hitzetod. Allein in den letzten 20 Jahren ist die Zahl der Todesfälle durch Hitze um etwa 30 Prozent gestiegen."

Über ganz Europa gemittelt waren letztes Jahr 11 Monate überdurchschnittlich warm. Der September war sogar der wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1940 gewesen. Gleichzeitig fiel sieben Prozent mehr Regen als im Durchschnitt - entsprechend war es auch eines der nassesten bislang registrierten Jahre. In einem Drittel des Flussnetzes in Europa wurden Wassermengen verzeichnet, die die Hochwasserschwelle überschritten, was zu teils schweren Überflutungen geführt hat.



Laut dem Bericht werden die wetter- und klimabedingten Schäden auf weit mehr als 10 Milliarden Euro geschätzt. Und angesichts des fortschreitenden Klimawandels sei es unwahrscheinlich, dass diese Zahlen in naher Zukunft kleiner werden.