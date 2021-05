Die EU-Kommission hat die Mitgliedsstaaten aufgefordert, das Abwasser regelmäßig auf Coronaviren zu untersuchen.

Umweltkommissar Virginijus Sinkevicius sagte der Welt am Sonntag, es müssten alle verfügbaren Möglichkeiten genutzt werden, um das Virus und seine Mutanten zu entdecken. Die Untersuchung von Abwasser ist ihm zufolge ein bewährtes Konzept bei der öffentlichen Gesundheitsüberwachung. In Deutschland laufen aktuell mehrere wissenschaftliche Projekte zu dem Thema.

In anderen Ländern werden Abwasser-Untersuchungen schon genutzt. In Barcelona zum Beispiel liefern Abwasser-Stichproben Erkenntnisse darüber, wie viel und welche Drogen die Menschen in der Stadt konsumieren.