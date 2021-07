Die EU-Kommission schlägt vor, dass in Europa ab 2035 keine neuen Autos mehr mit Verbrennungs-Motoren verkauft werden dürfen.

Dann sollen Neuwagen ohne Treibhausgase auskommen. Das können aktuell nur reine E-Autos leisten. Das Ganze ist Teil des Klimapaketes, das die EU-Kommission an diesem Mittwoch vorgestellt hat. Sie will, dass der Kohlendioxid-Ausstoß in Europa bis 2030 um 55 Prozent sinkt - verglichen mit dem Jahr 1990. Bis 2050 soll die EU CO2-neutral werden. Das Klimapaket sieht unter anderem auch eine Kerosin-Steuer für inner-europäische Flüge vor.

Den Vorschlägen der Kommission müssen die Mitgliedsstaaten und das EU-Parlament noch zustimmen. Erwartet werden Diskussionen, die sich weit über ein Jahr hinziehen. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier forderte Klarheit über die Konsequenzen der Maßnahmen für die verschiedenen Industriezweige. Man müsse schnell wissen, womit die einzelnen Bereiche zu rechnen hätten.