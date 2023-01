Eine Denkfabrik, die sich für Umweltschutz einsetzt, hat jetzt ausgerechnet, dass die EU-Länder da letztes Jahr Fortschritte gemacht haben. Sie sagt: 2022 kam zum ersten Mal mehr Strom aus Wind und Sonne als aus Gas. 20 Prozent des Stroms kamen aus Gas, 22 Prozent aus Wind- und Solarkraft.

Unter anderem in Deutschland wurde so viel Sonnenenergie produziert wie noch nie. Auch bei Windenergie war Deutschland vorne mit dabei. Wenn es nicht um die Menge an sich geht, sondern darum, welchen Anteil die Erneuerbaren Energien am Strommix haben, liegt Deutschland aber nicht ganz so weit vorne.

Niederlande und Dänemark vorne mit dabei

Bei Sonnenenergie sind die Niederlande, Griechenland und Ungarn auf den ersten Plätzen. Bei Wind sind es Dänemark, Litauen und Irland. In Dänemark kommt die Hälfte des Stroms aus Windenergie. In Deutschland kommen 20 Prozent aus Wind und 10 Prozent aus Sonne.

Die Denkfabrik sagt, dass die Energiekrise und der Stopp der russischen Gaslieferungen die Umstellung auf Sonne und Wind in Europa beschleunigt haben.