In der EU wird gerade diskutiert, ob der umstrittene Unkrautvernichter Glyphosat weiter benutzt werden soll.

Konkret geht es um die Verlängerung der Zulassung. Denn die läuft im Dezember aus und die EU-Mitgliedsstaaten und die Kommission müssen neu entscheiden.

Das Bundeslandwirtschaftsministerium ist gegen eine Verlängerung von Glyphosat. Minister Cem Özdemir sagte, dass eine Verlängerung nicht gerechtfertigt sei. Die Behörde für Lebensmittelsicherheit, Efsa, habe in ihrer Stellungnahme nicht die Auswirkungen auf die Artenvielfalt berücksichtigt.

Vorgestern hatte die Efsa ihre Neubewertung von Glyphosat veröffentlicht. Sie hatte keine wissenschaftlichen Einwände. Laut der Behörde wirkt sich das Mittel auf die Gesundheit von Mensch, Tier und Umwelt nicht kritisch aus.

Glyphosat steht grundsätzlich im Verdacht, krebserregend zu sein. Letztes Jahr war aber schon die Europäische Chemikalienagentur zu dem Schluss gekommen, dass der Stoff die wissenschaftlichen Kriterien für eine Einstufung als krebserregend, erbgutverändernd oder fortpflanzungsgefährdend nicht erfüllt.

In Deutschland wird Glyphosat nicht nur in der Landwirtschaft, sondern wurde lange auch an Bahntrassen benutzt, um unliebsame Pflanzen abzutöten. Die Deutsche Bahn wollte seit diesem Jahr aber bewusst darauf verzichten.