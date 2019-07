Mikroplastik soll in der EU verboten werden: Das könnte zum Problem für Amateur-Fußballvereine werden.

Denn auf deren Kunstrasenplätzen wird oft Gummi-Granulat gestreut, um das Verletzungsrisiko zu reduzieren.

Bundesinnenminister Horst Seehofer sagt, dass das Plastik-Verbot tausende Sportvereine in ihrer Existenz bedrohen könnte. Er sagte der Welt am Sonntag, dass er sich für eine Übergangsfrist von sechs Jahren einsetzen will. Es müsse einen vernünftigen Ausgleich geben zwischen Umweltschutz und den berechtigten Interessen des Sports. Auch der Deutsche Fußball-Bund ist laut Seehofer für eine Übergangsfrist.

Das Mikroplastikverbot soll ab 2022 gelten.