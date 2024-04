Die Pläne der Bundesregierung, dass schon 16-Jährige Auto fahren dürfen, sind erst mal gescheitert.

Das Bundesverkehrsministerium teilt mit, dass das nicht mit europäischem Recht vereinbar ist. Geplant war, dass 16-Jährige in Deutschland in Begleitung Auto fahren dürfen, so wie das jetzt schon für 17-Jährige möglich ist. Das Vorhaben steht im Koalitionsvertrag der Ampel-Regierung. Das Bundesverkehrsministerium wollte die EU-Kommission davon überzeugen, ein Modellprojekt dazu zu starten. Dieser Bitte sei aber nicht entsprochen worden.

Dem Automobilclub ADAC zufolge nutzt aktuell weniger als die Hälfte der Führerscheinanwärter die Möglichkeit zum begleiteten Fahren ab 17 Jahren.