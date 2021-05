Die EU hat heute offiziell einen neuen Anlauf für Reformen gestartet.

In Straßburg in Frankreich ist offiziell die "Konferenz zur Zukunft Europas" eingeläutet worden. Sie ist auf ein Jahr angelegt. Bis zum nächsten Frühjahr sollen Vorschläge erarbeitet werden, wie die EU mit ihren 27 Mitgliedsstaaten bürgerfreundlicher und effizienter werden könnte. Auch EU-Bürgerinnen und Bürger sollen sich an diesem Prozess beteiligen. Bei dem Festakt in Straßburg sprach unter anderem Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Er hatte schon mit einer Rede vor vier Jahren zu EU-Reformen aufgerufen, was seitdem viel diskutiert wurde.

Der 9. Mai heute ist Europatag - an diesem wird an die historische Rede des französischen Politikers Robert Schumann erinnert, in der er seine Europa-Idee vorstellte. Dazu gibt es auch Aktionen, auch wenn der Tag den meisten wohl kaum auffällt. In New York soll heute das Empire State Building für Europa in Blau und Gelb beleuchtet werden.