Frankreich darf Airbnb-Vermietung einen Riegel vorschieben

Die Vermietung von Wohnungen über Plattformen wie Airbnb darf der Staat einschränken.

Das hat der Europäische Gerichtshof entschieden. Damit haben die Richterinnen und Richter eine Regelung in Frankreich bestätigt.

Wer dort seine Zweitwohnung immer mal wieder für kurze Zeit an Touristinnen und Touristen vermieten möchte, braucht eine Genehmigung - und zwar in Gemeinden mit mehr als 200.000 Einwohnern. Zwei Eigentümer, die ihre jeweiligen Studios in Paris über Airbnb angeboten hatten, hatten diese Genehmigung nicht. Sie wurden deshalb zu einer Geldstrafe von je 15.000 Euro verurteilt. Außerdem wurde bestimmt, dass sie ihre Studios wieder auf dem Wohnungsmarkt anbieten müssen. Der EuGh sagt: Diese Regelung ist rechtens.