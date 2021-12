Bisher sind auf den Geldscheinen im Euro-Raum Brücken in verschiedenen europäischen Baustilen zu sehen.

Doch die Europäische Zentralbank will jetzt neue Scheine. EZB-Präsidentin Christine Lagarde sagte, nach 20 Jahren sei es an der Zeit, sie so zu gestalten, dass sich Europäerinnen und Europäer unabhängig von Alter oder Hintergrund besser mit ihnen identifizieren können.

Bürger und Bürgerinnen können mitentscheiden, wie die neuen Euroscheine einmal aussehen sollen. Dabei geht es erstmal um mögliche Themenbereiche für die Bilder auf den Scheinen. Auch ein Design-Wettbewerb ist geplant. Am Ende entscheidet der EZB-Rat. Das ist für 2024 geplant.

Bei der Suche nach neuen Geldscheinen sollen auch die Menschen in Bulgarien und Kroatien mitmachen. In den beiden EU-Ländern gibt es noch keinen Euro, sie wollen es aber.