Die Vogelwelt in Europa ist dieses Jahr so heftig wie wohl noch nie von der Vogelgrippe betroffen.

In den vergangenen zwölf Monaten gab es allein in Geflügelhaltungen rund 2500 Ausbrüche. Deswegen wurden rund 48 Millionen Tiere getötet. Bei Wildvögeln wurden rund 3500 Fälle festgestellt. Das sind aber lediglich die Wildvögel, die im Labor untersucht wurden. Die Zahl der gestorbenen Tiere liegt deutlich höher. Unter anderem starben an der Nordsee tausende Basstölpel und Seeschwalben.

Vogelgrippe diesmal auch im Sommer

In der Vergangenheit traten Vogelgrippe-Fälle in der Natur vor allem im Winterhalbjahr auf. In diesem Jahr ist das anders: Die Viren gingen auch im Sommer um und damit während der Brutsaison, wenn Basstölpel und andere Vögel eng beieinander in Kolonien brüten. Da unter anderem auch Nordamerika betroffen ist, sprechen Fachleute von einer Pandemie unter Wildvögeln.

Die Vogelgrippe-Viren können bei engem Kontakt grundsätzlich auch auf Menschen übertragen werden, in Europa wurden in den letzten Jahren aber nach Angaben des European Centre for Disease Prevention and Control keine Fälle bekannt.