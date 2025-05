Das Jahr 2025 könnte wieder ein Dürrejahr für Deutschland und Europa werden.

Forschende vom EU Joint Research Centre warnen, dass es noch Monate zu trocken bleiben könnte. In ihrem aktuellen Bericht schreiben sie, dass viele Flüsse zu wenig Wasser führen. Zum Beispiel der Rhein, wo Schiffe nicht mehr voll beladen fahren können. Das Problem ist, dass schon im Winter und im Frühjahr zu wenig Regen gefallen ist. Und: Die natürlichen Wasserreserven sind in den letzten 20 Jahren insgesamt gesunken.

Für die aktuelle Situation machen die Forschenden eine spezielle Wetterlage verantwortlich - mit viel Sonne und trockenen Winden. Besonders in der Mitte und im Nordwesten Europas. Aber auch Südosteuropa und Teile Russlands und der Türkei sind aktuell zu trocken, schreiben die Forschenden. Und das könnte noch schlimer werden.

Einzige Ausnahme ist aktuell Südwesteuropa: In Spanien und im Norden Italiens waren der Winter und das Frühjahr nasser als normal. Und das könnte auch bis zum Sommer so bleiben, so die Prognose.