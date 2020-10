Eigentlich war der Start für den Valentinstag im Februar geplant - wegen Datenschutzbedenken startet Facebook seine Dating-Funktion erst heute in Europa.

Wer daten will, soll dafür ein Extra-Profil anlegen. Es kann aber auch das eigene Facebook-Profil ausgewertet werden, um Matches mit anderen zu finden - zum Beispiel, wenn man angegeben hat, dass man eine Veranstaltung besucht. Die Dating-Funktion ist auch mit Instagram vernetzt, das auch zu Facebook gehört.

Die Funktion kostet zwar kein Geld - aber die eigenen Daten werden auch im Dating-Bereich zur Personalisierung von Werbung verwendet. Es wird vermutet, dass Facebook mit der Funktion wieder mehr Leute zurück in die Plattform holen will. Die Mitgliederzahlen steigen zwar weiter, aber die einzelnen Mitglieder sind weniger aktiv. In den USA läuft Facebook Dating schon seit letztem Jahr.