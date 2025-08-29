Die Waldbrand-Saison in Europa ist noch nicht vorbei, aber schon jetzt ist klar: Dieses Jahr ist so viel verbrannt wie nie seit Beginn der Aufzeichnungen.

Nach Angaben des Europäischen Waldbrandinformationssystems hat die verbrannte Fläche die Marke von einer Million Hektar überschritten. Das ist größer als die Fläche Zyperns. Und damit ist auch der bisherige Höchstwert aus dem Jahr 2017 übertroffen.

Besonders betroffen waren dieses Jahr Spanien und Portugal. Auf beide Länder entfallen zusammen rund zwei Drittel der verbrannten Fläche. Gerade brennt es vor allem noch im Nordwesten Spaniens. Und für die kommenden Tage wird ein zum Teil extremes Waldbrandrisiko auch für Gegenden in West- und Osteuropa vorhergesagt - in Deutschland vor allem für die östlichen Bundesländer.

Heftige Waldbrände werden durch den Klimawandel wahrscheinlicher. Und sie heizen ihn weiter an, weil große Mengen CO2 zusätzlich freigesetzt werden.