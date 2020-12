In einer Studie, veröffentlicht im Fachblatt Nature, schreiben Forschende, dass sie durch eine aufwändige Analyse mehr als eine Million Fluss-Hindernisse ermittelt haben. Das sind mehr als doppelt so viele, wie in Datenbanken registriert waren. In Deutschland ist die Hindernis-Dichte besonders hoch.

Das ist problematisch, weil künstliche Barrieren das Fluss-Ökosystem stören. Dadurch verändern sich Strömungen und Lebensräume. Fast zwei Drittel aller gezählten Wasserkraftwerke sind laut der Studie klein, oft auch alt. Sie tragen den Forschenden zufolge kaum zur Energiewende bei und sollten abgebaut werden.

Für die Studie hat das internationale Forschungsteam Daten von fast 150 europäischen Flüssen miteinander verglichen und ist Flussläufe abgelaufen. Keiner der Flüsse hatte einen - von der Quelle bis zur Mündung - komplett freien Wasserlauf.