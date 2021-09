Cannabis ist in Europa offenbar beliebter geworden.

In der Zeit zwischen 2010 und 2019 ist die Zahl der Cannabiskonsumierenden um mehr als ein Viertel gestiegen. Gleichzeitig waren auch mehr Menschen wegen eines problematischen Cannabiskonsums in Behandlung. Deren Zahl sogar etwas stärker an, nämlich um knapp ein Drittel. Das hat eine Auswertung des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf ergeben.

Das Forschungsteam hat öffentlich zugänglicher Daten ausgewertet. Dabei kam auch raus: In erhältlichem Cannabis ist inzwischen mehr THC. Das steht für Tetrahydrocannabinol, eine psychoaktive Substanz, die mit für den Rausch verantwortlich sein soll. Den Forschenden zufolge könnte ein höherer THC-Gehalt die Gesundheitsrisiken erhöhen.

Laut der Studie greifen in jedem zweiten europäischen Land mehr als ein Fünftel der Bevölkerung täglich oder fast täglich zu Cannabis. Dieser Konsum gilt als besonders riskant.