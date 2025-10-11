In Abu Dhabi sitzen gerade unter anderem NGOs und Wissenschaftler zusammen und besprechen, wie es Tieren und Pflanzen aktuell geht.

Ein Thema beim Treffen der Weltnaturschutzunion ist die Situation der Wildbienen in Europa. Laut den Fachleuten geht es immer mehr Arten schlecht.

Rund 170 Wildbienenarten gelten inzwischen als gefährdet, stark gefährdet oder vom Aussterben bedroht. Damit stehen fast 100 Arten mehr auf der europäischen Roten Liste als noch vor zehn Jahren. Insgesamt sind etwas mehr als 2.100 Wildbienenarten in Europa bekannt. Auch bei den Schmetterlingen hat sich die Lage verschlechtert. Nach Angaben der Weltnaturschutzunion ist die Zahl der gefährdeten Arten innerhalb von zehn Jahren um 76 Prozent gestiegen. Und auch immer mehr Hummeln gelten als gefährdet.

Das größte Problem für die Tiere ist laut den Fachleuten, dass ihnen immer mehr Lebensraum genommen wird - indem zum Beispiel naturbelassene Wiesen weggemacht werden. Aber auch, weil Pestizide eingesetzt werden. Die Weltnaturschutzunion sagt: Bienen, Schmetterlinge und Co. sind als Bestäuber wichtig für unsere Ernährungssysteme und die Wirtschaft. Die Fachleute fordern die Regierungen in Europa auf, mehr für den Schutz der Tiere zu tun.