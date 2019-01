Wichtige EU-Abgeordnete (Ausschussvorsitzende und Berichterstatter) müssen online auflisten, welche Lobbyisten sie treffen. Bisher waren die Angaben dazu freiwillig. Die Sozialdemokraten, Grünen, Linken und EU-Skeptiker waren generell eher für strengere Regeln, Christdemokraten und Liberale waren eher dagegen. Die Abstimmung war allerdings geheim, was Anti-Lobbyismus-Aktivisten kritisieren.

LobbyControl sieht die Entscheidung des Europäischen Parlaments als einen ersten Schritt dazu, die Europäische Union ingesamt transparenter zu machen. Der nächste Schritt, auf den die Initiative hofft, wäre ein Lobby-Register auch für die anderen EU-Institutionen, zum Beispiel für den Europäischen Rat, das Gremium der Mitgliedsstaaten.



Schätzungen zufolge gibt es in Brüssel etwa 25.000 Interessenvertreter, also Lobbyisten, die Politiker beeinflussen wollen, Gesetze zu beschließen, die in ihrem Sinne sind.