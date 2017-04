Eigentlich wäre jetzt eine gute Jahreszeit, um im Wald oder in Feuchtgebieten welche zu entdecken. Die Weibchen sind unterwegs, um ihren Nachwuchs in Gewässer abzusetzen. Doch in der Eifel, in Belgien und in den Niederlanden werden kaum noch Feuersalamander gefunden.

Dort rottet ein tödlicher Hautpilz die Tiere aus. Er wurde vermutlich 2010 aus Ostasien nach Europa durch Haustierhandel eingeschleppt und heißt Batrachochytrium salamandrivorans, sinngemäß Salamanderfresser. Der Name passt. Der Pilz verursacht Löcher und Geschwülste in der Amphibienhaut und kann Salamander innerhalb weniger Tage töten. Auch Molche sind in Gefahr.

Im Fachmagazin Nature haben belgische und schweizerische Forscher ausgewertet, wie fatal der Salamanderfresser-Pilz in den betroffenen Gegenden wütet. Bislang kennt man kein Gegenmittel. Die Forscher sehen deswegen gerade nur einen Weg, um Feuersalamander in Europa zu retten: Die Lurche fangen und so schützen, bis ein Gegenmittel gegen den tödlichen Pilz gefunden ist.