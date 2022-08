In Europa sind dieses Jahr mehr Waldflächen verbrannt als je zuvor seit Beginn der Aufzeichnungen vor 16 Jahren.

Das Europäische Waldbrand-Informationssystem EFIS gibt an, dass bis jetzt rund 660.000 Hektar Land von Großfeuern verwüstet wurden. Während sonst hauptsächlich die Mittelmeerländer betroffen waren, gab es dieses Jahr auch viele Feuer in anderen europäischen Regionen. Zum Beispiel hat Slowenien den größten Waldbrand seit Generationen erlebt. Am schlimmsten hat es Spanien, Rumänien und Portugal getroffen.

Ein EFIS-Sprecher sagte, dass Trockenheit und extrem hohe Temperaturen ganz Europa erfasst haben. Das treibe die Waldbrandgefahr enorm in die Höhe. Er bezeichnete die Situation als beunruhigend, weil die Brandsaison gerade erst zur Hälfte vorüber ist.