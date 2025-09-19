Waldbrände haben in Europa dieses Jahr so viel CO2 freigesetzt wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen.

Copernicus misst den CO2-Ausstoß von Waldbränden seit mehr als 20 Jahren - und sagt, bis Mitte September sind schon knapp 13 Millionen Tonnen Kohlenstoffdioxid in die Atmosphäre gelangt, nur durch Waldbrände in der EU und Großbritannien. Damit wurde der bisherige Höchstwert von etwa 11,5 Millionen Tonnen jetzt schon deutlich überschritten, der war in den Jahren 2003 und 2017 festgestellt worden. Copernicus sagt auch, dass der Wert noch steigen könnte - weil die Waldbrand-Saison in Europa noch nicht zu Ende sei.

Ein Großteil des CO2 wurde demzufolge bei den Bränden im August in Portugal und Spanien freigesetzt. Da waren allein in Spanien mehrere hunderttausend Hektar Fläche durch die Flammen zerstört worden. Auch in der Türkei, in Griechenland, Zypern und mehreren Balkanländern hatte es heftige Waldbrände gegeben.

Schwere Waldbrände werden durch den Klimawandel wahrscheinlicher. Und sie heizen ihn weiter an, eben weil große Mengen CO2 zusätzlich freigesetzt werden.