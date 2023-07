Kochen drinnen oder draußen, mit Spülmaschine oder sogar ganz ohne fließendes Wasser:

Küchen in Europa können je nach Land ziemlich unterschiedlich aussehen. Trotzdem leben in ihnen ganz ähnliche Bakterien-Gemeinschaften. Das berichtet ein norwegisches Forschungsteam. Es hat 300 Proben von Reinigungsutensilien wie Schwämmen und Tüchern sowie der Küchen-Einrichtung untersucht, aus Haushalten in Norwegen, Frankreich, Portugal, Ungarn und Rumänien.

Trotz unterschiedlicher Gewohnheiten bei Nahrungsmitteln, beim Zubereiten und Saubermachen entdeckten die Forschenden acht Bakterienfamilien, die in allen Länderküchen vorkamen. Vor allem an der Küchen-Einrichtung wie Oberflächen, Schneidebrettchen oder Griffen fanden die Forschenden sehr ähnliche Bakterien-Gemeinschaften, auf den Reinigungsutensilien unterschieden sie sich eher von Land zu Land.

Krankheitskeime oder Fäkal-Bakterien fanden die Forschenden auch überall, aber sie waren nicht sehr häufig.