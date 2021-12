Zwei Forscher der Uni Oxford sagen: Wie ein Fußballspiel in einer Profi-Liga in Europa ausgeht, ist ziemlich gut vorhersagbar.

Sie haben fast 90.000 Spiele in elf Männer-Profi-Ligen zwischen 1993 und 2019 untersucht und ein Computermodell entwickelt, das die Ergebnisse vorhersagen sollte. Das System schaffte es, das Spielergebnis in drei Vierteln der Fälle richtig vorherzusagen. Gegen Ende der Saison wurde es in den meisten Ligen immer genauer - und zwar vor allem in den Ligen, die das meiste Geld zur Verfügung hatten.

Reiche Vereine gewinnen öfter

Die Wissenschaftler sagen, dass es in diesen Ligen wohl größere Ungleichheiten zwischen reichen und ärmeren Vereinen gibt und die reichen einen deutlicheren Vorteil haben. Am genauesten war die Computervorhersage in der spanischen, der englischen und der deutschen Fußballliga - am ungenauesten war sie in der französischen, der griechischen und der belgischen.



Die Wissenschaftler sagen: Wenn die Spiele eher vorhersagbar sind, sind sie vielleicht für Fans unattraktiver. Ihnen ist auch aufgefallen, dass es früher im Fußball noch einen deutlicheren Vorteil bei Heimspielen gab und dass der über die Zeit hinweg kleiner geworden ist. Und: Spiele der Frauen-Profi-Ligen sind ihnen zufolge weniger gut vorhersagbar als die der Männer-Ligen.