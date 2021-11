In freier Wildbahn sind westliche Flachlandgorillas vom Aussterben bedroht. Aber in etlichen europäischen Zoos gibt es davon offenbar inzwischen zu viele Männchen.

Deshalb soll es Überlegungen geben, diese Gorilla-Männchen entweder zu keulen, zu kastrieren oder eine Großteil ihres Lebens einzeln einzusperren. Das berichtet der britische Guardian, der nach eigenen Angaben ein geleaktes Dokument einsehen konnte. Das stammt vom EAZA, also dem Verband europäischer Zoos und Aquarien, dem die meisten europäischen Zoos angehören. Laut Guardian steht in dem Dokument, dass es "aus rein biologischer Sicht am angemessensten" sei, die Gorilla-Männchen zu keulen. Aber daraus ergebe sich "ein hohes Risiko für emotionale Reaktionen" - sowohl bei der Öffentlichkeit als auch bei Zoo-Mitarbeitenden.



Tierschützende fordern, die Gorillas stattdessen auszuwildern. Das könnte aber laut dem Primatenforscher Ben Garrod gefährlich sein, weil Zoo-Gorillas Krankheiten an ihre wilden Verwandten weitergeben könnten. Außerdem bräuchten die Tiere auch genug Platz für sich, am besten fern von Menschen und anderen Gorillas. Dieser Platz sei wahrscheinlich nicht vorhanden.

Garrod fodert, dass untersucht wird, warum in europäischen Zoos offenbar Gorillas gezüchtet werden, ohne darüber nachzudenken, wo die Tiere später hinkönnen.