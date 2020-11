Die Luft ist in Europa in den letzten Jahren besser geworden.

Sie enthält nach Angaben der Europäischen Umweltagentur (EAA) inzwischen weniger Schadstoffe als noch vor gut zehn Jahren. Die Entwicklung führen die Fachleute vor allem auf weniger Emissionen im Verkehr und in der Energie-Produktion zurück. Das macht sich laut dem Bericht der EAA auch bei der Gesundheit der Europäerinnen und Europäer bemerkbar: Pro Jahr sterben schätzungsweise etwa 60.000 Menschen weniger an den Folgen von Feinstaub.

Grund zur Entwarnung sehen die Fachleute allerdings nicht. Denn vor allem in Städten leiden immer noch viele Menschen an den Folgen von Feinstaub, Stickoxiden und bodennahmen Ozon. Den Schätzungen zufolge führt Luftverschmutzung weiter pro Jahr zu mehr als 400.000 vorzeitigen Todesfällen in Europa, darunter mehrere zehntausend in Deutschland.