Menschen, die sich nicht mit ihrem angeborenen biologischen Geschlecht identifizieren, erleben in Europa weiter - Zitat - schockierend oft Diskriminierung und Gewalt.

So steht es in einem neuen Bericht vom Europarat, einer Organisation von 46 europäischen Staaten. Der Europarat kümmert sich darum, dass Bürgerinnen und Bürger von Island bis in die Türkei ihre Menschenrechte durchsetzen können. Er fordert, dass Transmänner und -Frauen einfacher ihren Namen und ihren Geschlechtseintrag ändern können sollen. In Deutschland ist so ein Gesetz geplant - weil es daran aber noch Kritik gibt, hängt es aktuell im Bundestag fest.

Ein Kritikpunkt vom Europarat ist auch, dass Trans Personen in einigen Ländern erst dann die nötige medizinische Versorgung bekommen, wenn sie davor lange in Therapie waren. Auch in Deutschland ist das die Voraussetzung dafür, dass die gesetzlichen Krankenkassen die Kosten übernehmen. Der Europarat will, dass das auch ohne ein psychologisches Gutachten geht.

Die Lage für Transmenschen ist in Europa je nach Land sehr unterschiedlich. Zu den gefährlichsten Ländern zählt die Türkei - in den letzten Jahren wurden Menschenrechtlern zufolge dutzende Menschen wegen ihrer Geschlechtsidentität ermordet. Seinen kompletten Bericht will der Europarat heute im Laufe des Tages vorstellen.