Trotzdem bleiben Männer in der Überzahl. Der britische Guardian berichtet über eine vorläufige Analyse der Europäischen Frauenlobby. Und die zeigt, dass der Frauenanteil von 36 auf 39 Prozent steigt. Das entspricht 286 von 751 Sitzen. Ein bisschen was kann sich an der Verteilung noch ändern, weil noch nicht alle Parteien ihre Kandidatinnen und Kandidaten bestätigt haben.

Deutschland wird voraussichtlich weniger Frauen ins Parlament entsenden als der EU-Schnitt. Der Guardian berichtet weiter, dass elf Länder schon eine Quote eingeführt haben. Aus Schweden, Finnland, Frankreich, Slowenien und Luxemburg werden sogar mehr oder gleich viele Politikerinnen wie Politiker geschickt.

Die Frauenlobby-Chefin fordert von den Mitgliedsstaaten, mindestens eine weibliche Kandidatin für die Kommissionspräsidentschaft vorzuschlagen.