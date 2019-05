Riace - das ist eine kleine Gemeinde in Kalabrien in Süditalien.

In den letzten Jahren hat sie sich einen Namen gemacht als "Willkommensdorf". Weil immer weniger Menschen in dem Ort lebten, hat Bürgermeister Domenico Lucano vor neun Jahren angefangen, Geflüchtete aufzunehmen und zu integrieren. Zwischenzeitig lebten in Riace rund 800 Menschen etwa aus dem Senegal oder Syrien. Dafür hat Lucano unter anderem den Dresdner Friedenspreis bekommen.

Jetzt sieht es allerdings so aus, als sei das Projekt gescheitert. Bei der Europawahl hat die rechte Lega in Riace mehr als 30 Prozent der Stimmen bekommen. Innenminister Matteo Salvini sieht das als Beweis dafür, dass die Italiener seinen harten Kurs gegen Geflüchtete befürworten.

Lucano ist übrigens seit letztem Herbst nicht mehr Bürgermeister von Riace. Er wurde suspendiert, weil ihm unter anderem vorgeworfen wird, Scheinehen zwischen Migranten und Italienern arrangiert zu haben. Bei der Kommunalwahl, die auch am Sonntag war, hat er es nicht mehr in den Gemeinderat geschafft.