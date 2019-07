Bei einer großangelegten Razzia in 33 Ländern wurden mehr als 230 Verdächtige festgenommen, 3,8 Millionen Dopingpräparate und gefälschte Medikamente sichergestellt. Durchsuchungen gab es in 23 EU-Staaten und in zehn weiteren Ländern, unter anderen in der Schweiz, in Kolumbien und in den USA.

Laut Europol wurden in Europa neun Untergrund-Labore entdeckt und fast 24 Tonnen Steroidpulver beschlagnahmt. Laut der Weltdopingbehörde Wada konnte 17 organisierten kriminellen Gruppen das Handwerk gelegt werden. Endeckt wurde außerdem ein Verkaufssystem, das sich vor allem an Hobby-Athleten richtet. Die konnten über Kreditkarte oder per Kryptowährung illegale Substanzen kaufen, der Vertrieb lief über Fitnessstudios oder Online-Apotheken. Werbung für die Dopingmittel wurde in den Sozialen Medien gemacht.

Nach Angaben von Eiropa ist in den vergangenen 20 Jahren der weltweite Handel mit Anabolika stark angestiegen. Auch Landwirte und Züchter würden vermehrt illegale Hormone ordern.