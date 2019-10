Darauf will Europol jetzt mit ihrer neuen Most-Wanted-Kampagne aufmerksam machen. Europol erhofft sich dadurch mehr Hinweise zu den meistgesuchten Strafttätern - und Täterinnen. Auf ihrer Internetseite zeigt die EU-Polizeibehörde Fahndungsfotos mit Masken. Erst wenn Nutzende auf die Fotos klicken, erscheint das richtige Foto und es gibt Infos zum Verbrechen.

Dazu sagt Europol: Verbrechen kennt kein Geschlecht. In den letzten Jahrzehnten sei die Zahl der Frauen, die kriminell würden, gestiegen - wenn auch nicht so schnell wie die vergleichbare Zahl bei den Männern. Auf der Liste der meistgesuchten Straftäter und Täterinnen in der EU sind dieses Jahr die meisten Personen weiblich. 21 Steckbriefe stehen darauf, 18 davon sind von Frauen.

Seit drei Jahren läuft die Most-Wanted-Aktion von Europol im Internet. Bisher wurden nach Europol-Angaben 69 der Gesuchten festgenommen. Über 20 Mal kam über die Website der entscheidene Tipp.