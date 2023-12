Nachhaltiges Banking, Grüne Fonds, Investionen in den Klimaschutz - mit solchen Versprechen stellen sich Banken mittlerweile oft als grün und umweltbewusst dar. Auch wenn sie es in Wirklichkeit gar nicht sind.

Eine Studie für die Europäische Zentralbank kommt zu dem Schluss: Gerade Banken, die sehr stark mit einem grünen Image werben, vergeben die meisten Kredite an die sogenannte braune, also die umweltschädigende Industrie. Für die Studie wurde unter anderem geschaut, an wen große Banken in der der Eurozone zwischen 2014 und 2020 Geld vergeben haben.

Ein Grund dafür, dass die Banken weiterhin klimaschädliche Unternehmen fördern, könnte sein, dass es für die Bilanz der Banken schlecht wäre, wenn diese Unternehmen pleite gehen.

Gleichzeitig stehen diese Banken wegen genau dieser Kunden aber auch unter einem höheren Image-Druck. Darum werben sie nach Ansicht der Studienautorinnen viel stärker mit ihrem Engagement für Umwelt und Klimaschutz als andere Banken, und kommen dann als besonders grün rüber.