Sich in einer Warteschlange anstellen - das können Fische möglicherweise besser als Menschen.

Ein Forschungsteam der Uni Grenoble hat das zumindest bei Neonfischen beobachtet - einem beliebten Aquariumfisch aus dem Amazonasgebiet. Die Forschenden setzten die Tiere in größeren Gruppen in ein Wasser-Becken und trieben sie dann in Richtung eines schmalen Durchlasses. Durch den konnten die Fische in einen anderen Teil des Beckens flüchten. Vor dem Durchlass versammelten sich die Neonfische aber erstmal, warteten kurz und schwammen dann so durch die Öffnung, dass sie sich nicht berührten.

Kein gegenseitiges Blockieren

Trotz der Panik-Situation kam es nie dazu, dass der Durchlass blockiert war, weil zu viele Fische auf einmal durch wollten. Das ist laut den Forschenden bei Menschenmengen in solchen Situationen ganz anders.

Die Forschungsergebnisse zeigen, dass flüssige und geordnete Evakuierungen in Notfallsituationen möglich sind. Konkret könnten die Ergebnisse auch in der Technik helfen - zum Beispiel bei der Entwicklung von selbstfahrenden Autos oder Robotern.