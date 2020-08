Von allen Spezies können wir Menschen besonders geschickt mit Händen und Fingern umgehen.

Aber auch zahlreiche Affenarten sind ziemlich fingerfertig - und zwar in ihrer Entwicklung viel früher als Menschen: Während unsere Kinder erst ab etwa fünf Monaten gezielt greifen können und mit etwa fünf Jahren schwierigere Handgriffe schaffen, klappt das bei Affen viel schneller. Warum das so ist, hat ein evolutionsbiologisches Team der Uni Zürich bei 36 Affenarten untersucht. Dafür haben die Forschenden Jungtiere in europäischen Zoos beobachtet.

Die Forschenden stellten fest, dass alle Affenarten ihre Fingerfertigkeiten in exakt derselben Reihenfolge erlernten. Unterschiede gab's aber auch: Affenarten mit großen Gehirnen konnten mit ihren Händen viel schwierigere Aufgaben lösen als die mit kleinen Gehirnen. Die Forschenden vermuten: Wir Menschen beginnen später mit dem Lernen unserer Fingerfertigkeiten, weil unser großes Gehirn nach der Geburt weniger weit entwickelt ist.

Bei den Säugetieren könnten nur Arten, die lange leben und genügend Zeit zum Lernen hätten sowie ein großes Gehirn, komplexe Fingerfertigkeiten inklusive Werkzeuggebrauch entwickeln.