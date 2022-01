Das ist eine gängige Theorie der Evolution. Sie besagt, dass die Entwicklung hin zum Homo sapiens vor rund zwei Millionen Jahren mit einer starken Zunahme des Fleischkonsums zu tun hatte.

Eine neue Studie im Fachmagazin PNAS kommt aber zu dem Schluss, dass es nur deshalb so viele Belege für einen erhöhten Fleischkonsum des Homo erectus, also dem Homo sapiens-Vorgänger gibt - zum Beispiel Tierknochen mit Schnittspuren -, weil insgesamt mehr Funde untersucht wurden. Forschende der George Washington Universität haben Daten aus neun großen Forschungsgebieten in Ostafrika untersucht. Dabei stellten sie fest, dass relativ betrachtet kein erhöhter Fleischkonsum nachzuweisen sei.



Die Forschenden sagen, dass es auch andere mögliche Erklärungen gibt, warum sich beim modernen Menschen die Anatomie und das Verhalten geändert haben, zum Beispiel, dass Menschen lernten, kontrolliert Feuer zu machen und ihr Essen zu kochen, wodurch mehr Nährstoffe verfügbar waren.