Auch Gene können neue Aufgaben bekommen.

Das zeigt eine Studie in der Fachzeitschrift Nature. Forschende wollten wissen, welche Gene für unsere Fingerspitzen verantwortlich sind. Das haben sie an Mäusen und Zebrafischen untersucht. Bei den Mäusen steuert eine bestimmte Genregion, wie sich Finger- und Zehenspitzen bilden.

Auch Zebrafische haben diese Genregion. Da bestimmt sie allerdings nicht das Ende der Flossen, sondern wo die Kloake ist - also der gemeinsame Ausgang von Darm, Harnblase und Geschlechtsorganen. Der Studienleiter meint: Das zeigt, "wie die Evolution Altes recycelt, um Neues zu schaffen". Mäuse haben also denselben Mechanismus genutzt, anstatt einen neuen zu entwickeln.

Fingerspitzen statt Kloake. Die Funktion beider Körperteile ist ziemlich unterschiedlich. Aber die Form ist auf einer abstrakten Ebene schon vergleichbar, denn in beiden Fällen endet etwas. Einmal sind es die Hände und Füße und beim anderen Mal sind es Darm und Harnwege.