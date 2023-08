Bienen haben schon mit den Dinos auf der Erde gelebt.

Die ersten Bienen gab es nämlich wohl schon vor 120 Millionen Jahren. Damals sah die Welt noch anders aus: Es gab noch den Großkontinent Westgondwana. Er bestand aus dem heutigen Afrika und Südamerika.

Forschende der Uni Sao Paulo sagen, dass sich die erste Bienen auf Westgondwana entwickelt haben. Das Team hat die Gene von 200 heute lebenden Bienenarten entschlüsselt und mit denen von Fossilien verglichen. So konnte es einen Bienen-Stammbaum aufstellen und ihn bis zu seinen Wurzeln verfolgen. Die Forschenden gehen davon aus, dass die Bienen von Wespen abstammen. Aus diesen Jägern wurden dann also Pollensammler.

Von Westgondwana zogen die Ur-Bienen hinaus auf alle Kontinente und haben sich dort wohl an die jeweiligen Pflanzen angepasst. Aber andersrum lief es wohl auch: Die Forschenden vermuten, dass es in Südamerika so viele verschiedene Pflanzen gibt, weil dort Bienen lebten. Besonders Rosen versuchten, mit ihren Blüten die Bienen auf sich aufmerksam zu machen.

Noch bevor die Dinosaurier vor 65 Millionen Jahren ausgestorben sind, gab es auf der ganzen Welt Bienen, so die Forschenden.