Normalerweise sind Schamblumen oder im Englischen "Lipstick Vines" Kletterpflanzen mit leuchtend roten, länglichen Blüten.

Bis auf eine Art (Aeschynanthus acuminatus), die kurze grüne-gelbliche Blüten hat und in Teilen Asiens verbreitet ist. Ein Biologe und sein Team wollten wissen, warum die Pflanzen im Laufe der Evolution die kurzen gelben Blüten entwickelten. Denn damit sind sie nicht mehr auf Vögel mit langen Schnabel angewiesen, die zum Nektartrinken vorbeikommen und damit die Pollen verbreiten. Sie können als einzige Art dieser Gattung von Vögeln angeflogen werden, die kurze Schnäbel haben.

Die bisherige Theorie sagt, dass die Pflanzen sich in ein Gebiet ausgebreitet haben müssen, wo es ihre ursprünglichen langschnäbeligen Bestäuber nicht gab - sie mussten sich also zwangsweise anpassen. DNA-Untersuchungen widerlegen diese Theorie aber: Die gelben Blüten entwickelten sich neben den langen roten und existierten erst einmal parallel. Die Forschenden vermuten, dass es irgendwann in der Vergangenheit einen Auslöser gab, der die Pflanzen dazu bewegte, sich zu verändern - welcher das war, bleibt erst einmal ein Rätsel.