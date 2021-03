Krokodile sehen heutzutage alle ähnlich aus: Ein Reptil-typischer Körper, eine lange Schnauze und ein starker Kiefer.

Früher, als auf der Erde noch Dinosaurier lebten, waren Krokodile wesentlich vielfältiger. Einige sahen aus wie Delfine, andere werden als katzenähnlich beschrieben. Forschende der englischen Uni Bristol wollten genauer wissen, wie die Evolution der Krokodile ablief. Sie haben mehr als 200 Knochenreste untersucht, die waren zum Teil Millionen Jahre alt.

Es zeigte sich: Die unterschiedlichen Krokodilarten haben sich extrem schnell auseinander- und weiterentwickelt. Bisher wurde so eine schnelle Evolution eigentlich vor allem bei Vögeln, Säugetieren und Fischen beobachtet. Bei den heutigen Krokodilen nahm man bisher an, dass sie sich gar nicht entwickelt haben und quasi "lebende Fossilien" sind. Das stimmt nicht, sagen die Forschenden jetzt. Auch unsere heutigen Krokodile hätten sich weiterentwickelt, aber eben immer beständig in die gleiche Richtung.