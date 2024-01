Sich gegenseitig warm halten - das ist schon mal ein Vorteil als Paar - auch unter Primaten.

Forschende der Unis Zürich und Straßburg haben über mehrere Jahre eine Datenbank erstellt, in der sie Infos zu 500 verschiedene Primatengruppen und deren Zusammenleben festgehalten haben. Ziel war es herauszufinden, ab wann sich das Zusammenleben als Paar bei Primaten entwickelt hat.

Kleine Primaten gelten als Einzelgänger

Heute ist es so, dass größere Arten in Gruppen zusammenleben und kleinere Arten wie Lemuren und Loris eher Einzelgänger sind. Frühere Vorfahren der heutigen Primaten waren auch eher klein und lebten in Bäumen. Deswegen war man davon ausgegangen, dass sie auch Einzelgänger waren - und sich das Paarleben erst im Laufe der Evolution entwickelt hat.

Sie zeigen sich nicht oft als Paar

Aber neuere Erkenntnisse zeigen, dass nachtaktive Lemuren und Loris wohl doch häufiger in Paaren zusammenleben als gedacht - sie lassen sich dabei nur schwer beobachten. Anhand eines statistischen Modells haben die Forschenden nun die wahrscheinlichste Art des Zusammenlebens früher Primatenarten errechnet. Ergebnis: Die meisten von ihnen lebten vermutlich als Paar, nur ein kleiner Teil war Einzelgänger. Und das Leben in größeren Gruppen hat sich später entwickelt.