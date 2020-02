Und die haben ihnen dabei geholfen, sich weiterzuentwickeln. Zu diesem Schluss kommen Forschende aus Zürich, Budapest und London. In ihrer Studie haben sie moderne Jäger und Sammler auf den Philippinen untersucht. Das indigene Volk der Agta lebt dort in kleinen Gruppen zusammen.

Die Forscherinnen und Forscher statteten 53 Erwachsene für einen Monat mit Trackern aus - und werteten anschließend aus, wie viele soziale Interaktionen sie in der Zeit hatten und mit wem. Dabei zeigte sich, dass die meisten Agta mit anderen Agta im selben Camp interagierten. Fast jeden Tag besuchten sie aber auch die Nachbarn. Die Forschenden sagen: So wie wir heute online gehen und verschiedene Quellen durchsuchen, wenn wir was wissen wollen, haben sich unsere Vorfahren früher untereinander ausgetauscht. Und das hat ihnen dabei geholfen, Wissen zu teilen, zu kombinieren - und innovative Lösungen zu finden.