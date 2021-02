Für Tiere ist es oft gar nicht so einfach, in der Nähe des Menschen zu überleben. Was dabei hilft, ist offenbar die Fähigkeit, Probleme zu lösen. Und das klappt anscheinend umso besser, je länger die Tiere mit Menschen zusammenleben.

Darauf weisen Verhaltens-Experimente von Forschenden des Max-Planck-Instituts für Evolutionsbiologie mit drei Unterarten von Hausmäusen hin. Diese Arten leben schon unterschiedlich lang in der menschlichen Umgebung: zwischen 3.000 und 11.000 Jahren. Bei einem Experiment mussten die Mäuse zum Beispiel ein kleines Fenster öffnen, um an einem Leckerbissen zu kommen. Die Hausmäuse, deren Vorfahren am längsten in der Nähe des Menschen leben, waren am besten darin.

Die Forschenden untersuchten auch, ob sich die Unterschiede eventuell durch Persönlichkeitsmerkmale wie etwa Neugier oder Beharrlichkeit erklären lassen. Die Ergebnisse zeigten aber eindeutig, dass das nicht der Fall ist, sondern die Unterschiede auf höhere kognitive Fähigkeiten zurückzuführen ist.

Das passt zu früheren Forschungsergebnissen, die sich mit der Intelligenz von Vögeln in menschlicher Umgebung beschäftigten. Bisher war aber oft nicht klar, ob das wirklich durch eine evolutionäre Anpassung, also eine genetische Vererbung, geschieht. Weil die Versuchsmäuse vor den Experimenten für mehrere Generationen in Laborumgebungen gehalten wurden, ist es den Forschenden zufolge sehr wahrscheinlich, dass die verbesserten kognitiven Fähigkeiten vererbt wurden. Die Studie ist in den Proceedings of the Royal Society B erschienen.