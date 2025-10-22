Die Schädel von Menschen haben sich offenbar schneller entwickelt als die von anderen Menschenaffen.

Forschende vom University College London haben 3D-Modelle von Schädeln verschiedener Affenarten verglichen - darunter Menschen, Gorillas, Schimpansen und Gibbons. Dafür teilten sie die Schädel in vier Bereiche auf – Ober- und Untergesicht sowie Vorder- und Hinterkopf. Das Ergebnis haben sie im Fachmagazin Proceedings of the Royal Society B veröffentlicht: Menschen veränderten sich in allen Regionen schneller als andere Affenarten - vor allem das flache Gesicht und der runde Kopf.

Die Veränderungen könnten die kognitiven Vorteile eines großen Gehirns widerspiegeln. Die Forschenden sagen aber, dass ein evolutionärer Vorteil allein zu wenig ist, um die schnelle Entwicklung zu erklären. Sie gehen davon aus, dass soziale Faktoren, also wie Menschen miteinander umgehen, auch eine Rolle gespielt haben könnten.