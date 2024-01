Studien [haben bereits belegt|https://link.springer.com/article/10.3758/s13423-019-01659-w], dass Männer einen leichten Vorteil haben, wenn es um Navigieren durch unbekanntes Terrain geht.

Aber ob der Orientierungssinn tatsächlich evolutionär bedingt ist und sich weiter vererbt - dafür gibt es bisher keinen Beleg. Im Journal Royal Society Open Science ist jetzt eine neue Studie dazu erschienen. Insgesamt 21 Tierarten wurden untersucht.

Die Idee: Diejenigen - egal ob Männchen oder Weibchen - die am meisten unterwegs sind, sind dann auch diejenigen, die den besseren Orientierungssinn haben. Also wenn in einer Tierart vor allem die Weibchen auf Nahrungssuche gehen, dann wären sie - Evolution sei Dank - diejenigen mit den besseren Navigations-Skills. Stattdessen zeigte sich aber, dass in allen 21 untersuchten Arten - auch bei Tierarten, bei denen die Weibchen mehr unterwegs sind - die Männchen etwas besser im Navigieren waren.

Die Forschenden sagen, dass deshalb etwas anderes für diesen Vorteil sorgen muss. Bei uns Menschen kann es etwa sein, dass Jungen schon früh angehalten werden rauszugehen und sich ihr Orientierungssinn deswegen besser entwickelt.

+++

https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsos.231532#d1e1684

Still little evidence sex differences in spatial navigation are evolutionary adaptations, Royal Society Open Science, 17.01.2024

https://link.springer.com/article/10.3758/s13423-019-01659-w